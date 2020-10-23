Неизвестный пытался ограбить банкомат с помощью взрыва

22 октября, в четверг, неизвестный мужчина попытался ограбить банкомат, взорвав его.

Поздней ночью он проник в отделение ПАО "ЮниКредитБанк", расположенное на проспекте Большевиков. Там он подорвал один из банкоматов, закачав в него неизвестный газ, после чего сбежал. При этом все деньги остались в банкомате, из чего можно сделать вывод, что попытка ограбления не удалась.

Камера видеонаблюдения на месте преступления зафиксировала приметы злоумышленника. Также он остаивл отпечатки пальцев. Полиция ищет преступника по известным приметам (возраст около 35 лет, темная одежда), вопрос о возбуждении уголовного дела решается.