В Ленобласти двое детей оказались заперты в квартире с умершими родителями

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области сообщает, что двое малолетних детей несколько суток находились в одной квартире с трупами.

Ранее в квартире, находящейся в Кингисеппском районе Ленинградской области, были обнаружены тела двух взрослых человек, мужчины и женщины. В том же помещении также обнаружили двое детей, в возрасте года и пяти лет, которые находились в одной квартире с умершими родителями двое суток.

Причина и обстоятельства смерти родителей в данный момент устанавливается. Дети были переданы дедушке, с их воспитанием готовы помочь родственники.