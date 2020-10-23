В Выборге произошло ДТП

23 октября в Ленинградской области в результате серьезной автомобильной аварии пострадали двое. Информацию о случившемся была предоставлена сотрудниками ОГИБДД УМВД Российской Федерации по Выборгскому району.

Инцидент произошел на улице Гагарина. 19-летняя девушка и ребенок 5 лет попали под колеса легкового автомобиля. Водитель сразу же скрылся с места происшествия. Пострадавшие были госпитализированы в МБУЗ «Выборгская городская больница». О степени тяжести травм, полученных пешеходами, пока не было предоставлено никакой информации.

Личность водителя, сбившего пешеходов, была установлена. На данный момент сотрудники правоохранительных органов осуществляют работу по выяснению всех обстоятельств инцидента.

На данный момент личность водителя установлена, сотрудники правоохранительных органов его нашли и занимаются выяснением обстоятельств инцидента.