На ферме в Ленобласти мужчина выстрелил в местного жителя

Мужчина, произведший несколько выстрелов из травматического пистолета на ферме, был задержан полицией.

В результате инцидента пострадавший получил ранения и был госпитализирован. По информации, которую предоставила пресс-служба ГУ МФД по Санкт-Петербургу, сообщение о стрельбе сотрудники правоохранительных органов получили 22 октября около 3 часов дня. В лесу около деревни Большое Горлово 42-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в 30-летнего жителя фермы. Стрельба произошла в результате вспыхнувшего между мужчинами конфликта.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку по факту случившегося. Стрелявшего задержали до выяснения обстоятельств.