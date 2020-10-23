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На ферме в Ленобласти мужчина выстрелил в местного жителя

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© Фото: pixabay.com

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Потерпевший госпитализирован.

Мужчина, произведший несколько выстрелов из травматического пистолета на ферме, был задержан полицией.

В результате инцидента пострадавший получил ранения и был госпитализирован. По информации, которую предоставила пресс-служба ГУ МФД по Санкт-Петербургу, сообщение о стрельбе сотрудники правоохранительных органов получили 22 октября около 3 часов дня. В лесу около деревни Большое Горлово 42-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в 30-летнего жителя фермы. Стрельба произошла в результате вспыхнувшего между мужчинами конфликта.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку по факту случившегося. Стрелявшего задержали до выяснения обстоятельств.

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