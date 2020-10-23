Подростка, открывшего стрельбу на Петергофском шоссе, задержали

Нарушителем оказался юноша 2002 года рождения. Подросток является учащимся колледжа.

Обвиняемый совершил кражу из магазина, после чего открыл стрельбу на Петергофском шоссе около дома №51. По информации, которая была предоставлена пресс-службой ГУ МВД по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 21 октября. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о стрельбе и совершенной краже из магазина. На место происшествия прибыл наряд ГИБДД. Подросток был задержан, у него изъяли аэрозольный пистолет, кроме того, при себе нарушитель имел складной нож.

Юноша был доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье хулиганство. Мерой пресечения была выбрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.