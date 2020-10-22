На проспекте Косыгина загорелся детский сад

С утра, 22 октября, пожарная бригада Санкт-Петербурга прибыло по сигналу о возгорании детского сада.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, произошло задымление детского сада №95 в Красногвардейском районе на проспекте Косыгина. Пожарные сразу же прибыли на место происшествия и эвакуировали из здания 84 человека.

Среди 84 эвакуированных из садика оказались 52 малыша и 32 сотрудника учреждения. Причиной возгорания в здании оказалось короткое замыкание на втором этаже.

Сообщается, что пострадавших в результате возгорания и эвакуации нет. Все обстоятельства и подробности произошедшего изучают специалисты МЧС.