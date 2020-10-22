Автобус протащил по трассе подростка, который застрял в дверях

По информации, предоставленной источником в правоохранительных органов, 15-летний подросток застрял в дверях автобуса и был протащен около 30 метров по Красносельскому шоссе.

В результате инцидента школьник получил рваные раны на руке и ушиб бедра. Юноша был госпитализирован. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства инцидента выясняются.

Сообщается, что пострадавший едва не выпал из автобуса, в то время как транспортное средство отъезжало от остановке, так как двери не закрылись вовремя. Информация об инциденте была подтверждена представителями пресс-службы главного управления МФД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе заявили, что в результате происшествия 15-летний подросток получил легкие повреждения.