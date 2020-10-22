Обстоятельства порчи Александровских ворот будут выяснены СК РФ

Памятнику архитектуры Александровским воротам Охтинских пороховых заводов был нанесен урон коммерческой организацией, которая осуществляла реставрацию объекта. Обстоятельства нанесения порчи воротам поручил выяснить председатель СК РФ Александр Батыркин.

Сюжет о нанесении серьезного урона памятнику архитектуры вышел в эфире одного из федеральных каналов. По распоряжению Батыркина руководителем ГСУ СК РФ по Петербургу будет ситуация будет изучена, в том числе, будет выяснено, имеются ли основания для проведения проверки. Результаты будут сообщены в центральный аппарат ведомства.

Сообщается, что коммерческая организация, виновная в порче ворот, не имела разрешения на производство работ. Реставрация осуществлялась без согласования документации, в результате чего объект был практически разрушен.