В здании на Фермском шоссе произошло возгорание

В Выборгском районе Петербурга произошло возгорание здания 1905 года, которое находится в полузаброшенном состоянии. На место происшествия прибыли пожарные, сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Информация о пожаре была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Загоревшееся здание располагается по адресу Фермское шоссе, 35, недалеко от станции метрополитена «Удельная». Здание загорелось около 4 часов утра.

Очевидец произошедшего сообщает, что с огнем борются спецслужбы. У здания находятся 13 пожарных машин, скорая помощь. Пожарные сообщили, что причиной возгорания стали проблемы с подводкой в здании.

По улице Аккуратова из-за пожара ограничено движение. По данным на 9 утра, борьба с огнем продолжается.