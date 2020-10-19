В Петербурге перевернулся школьный автобус

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием школьного автобуса. Авария случилась вечером, 19 октября.

Столкновение произошло на пересечении Балканской и Купчинской улиц. В результате несчастного случая автобус, перевозивший школьников, перевернулся. Известно, что авария была в районе 17 часов.

По сообщению очевидцев, в школьный автобус врезался легковой автомобиль. Деталей самой аварии пока не сообщается. По факту ДТП проходит проверка.

Известно, что в аварии с школьным автобусом есть пострадавшие: один взрослый и четверо детей. На данный момент обстоятельства происшествия уточняются.