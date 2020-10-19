Петербуржца арестовали на пять суток за бег по полицейской машине

Житель Санкт-Петербурга был арестован на пять суток за то, то пробежал по капоту полицейской машины.

16 октября, в 17:44, 22-летний безработный мужчина родом из Свердловской области совершил административное правонарушение. Он пробежал по капоту полицейского автомобиля, находившегося в тот момент на патрулировании.

Наряд полиции из машины оперативно задержал нарушителя и доставил в территориальный отдел полиции, где на него составили протокол. Смольнинский районный суд признал мужчину виновным по статье 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство) и приговорил к пяти суткам административного ареста.