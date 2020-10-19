Мужчина, находившийся в коме 17 лет, скончался

В юном возрасте петербуржцу диагностировали опухоль головного мозга. После операции, проведенной в середине 90-х, мальчик начал терять зрение. Он проходил обучение в специализированной школе по системе Брайля вплоть до подросткового возраста.

В 2003 году семья мальчика попала в автокатастрофу. На трассе в Ленинградской области автомобиль на большой скорости столкнулся с лосем. В результате автокатастрофы мальчик получил серьезные травмы. Его жизнь удалось спасти, однако, он впал в кому. На момент происшествия ему было 14 лет.

С тех пор он не приходил в сознание и провел в состоянии комы 17 полных лет. Сообщается, что недавно мужчина скончался. С целью установления причин смерти будет проведен ряд экспертиз.