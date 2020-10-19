На Думской и Ломоносова произошли массовые драки

В ночь с субботы на воскресенье, на Думской, которая является одной из главных развлекательных улиц Северной столицы, произошла крупная драка.

Около заведения Nebar группа молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, напала на двоих парней. Их повалили на асфальт и продолжили бить ногами. Кадры с места происшествия были размещены в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Данная драка не была единственной за ночь. На Ломоносова произошел конфликт интересов двух компаний, приведший к драке. Сообщается, что пострадала женщина, ей нанесли серьезный удар.

Отмечается, что для разрешения вспыхнувших конфликтов пришлось привлекать сотрудников правоохранительных органов.