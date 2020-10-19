Пьяный мужчина напал с ножом на своего приятеля

Алкогольное застолье привело к госпитализации мужчины. Инцидент произошел 17 октября, в субботу.

В квартире дома №125 на Ленинском проспекте двое приятелей распивали алкоголь. Однако застолье привело к поножовщине. Между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой один их них нанес ножевое ранение другому.

По информации, предоставленной Главным управлением МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, в ходе возникшего между пьяными мужчинами конфликта, 41-летний мигрант из Средней Азии пырнул ножом своего 50-летнего собутыльника. Пострадавший был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. На обвиняемого завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.