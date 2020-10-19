На Наставников насмерть сбили пенсионерку

Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября, около 18:20. У дома №45, корпус 1, на проспекте Наставников автомобиль Renault сбил женщину 1929-го года рождения.

По информации, предоставленной пресс-службой УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в момент аварии пенсионерка пересекала проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате столкновения автомобилем 91-летняя женщина получила травмы, которые привели к летальному исходу. Сообщается, что пострадавшая скончалась на месте.

За рулем автомобиля Renault Sandero в момент аварии находилась 45-летняя женщина. В настоящее время сотрудники полиции проводит проверку, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.