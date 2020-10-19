Депортированный из Латвии ветеран проходит лечение в Петербурге

Председателю латвийского Руспебликанского общества военных ветеранов Владимиру Норвинду, который был выдворен из Латвии, оказывают медицинскую помощь в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

По словам ветерана, он неделю находится под наблюдением врачей.

Сообщается, что причиной депортации мужчины из Латвии стало аннулирование вида на жительство. Незадолго до депортации, Норвинда госпитализировали, а затем передали пограничникам. На российской границе Ветеран был встречен медицинскими работниками. В настоящее время он проходит лечение в петербургской больнице. Со стороны российского посольства властям Латвии был выражен протест в связи с тем, что из страны депортировали пенсионера, имеющего хронические заболевания.