На проспекте Народного Ополчения произошло ДТП

Автомобильная авария произошла вечером в воскресенье, 18 октября. Перед перекрестком проспекта Народного Ополчения с улицей Стойкости ВАЗ врезался в Mercedes-Benz.

Информация о происшествии была распространена в социальных сетях. По информации, опубликованной в паблике во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла около шести часов вечера. Судя по кадрам с места ДТП, запечатленным на фотографиях, причиной аварии стали помехи, возникшие на проезжей части. ДТП произошло около светофора перед перекрестком с улицей Стойкости.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что автомобиль ВАЗ получил крупные повреждения. В их числе – вмятины на капоте и задней части бампера.