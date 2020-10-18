Суд вынесет приговор главе администрации Выборгского района

Ходатайство об избрании меры пресечения Орлову рассматривается в Приморском районном суде. Данная информация была предоставлена объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга.

Сообщается, что Геннадий Орлов был задержан по подозрению в хищении бюджета, сумма хищения превысила 700 миллионов рублей.

Согласно версии следствия, Орловым были предоставлены ложные документы о выполнении работ по ремонтам зданий и помещений, которые располагаются в городе Выборг. При этом, работы по капитальному и текущему ремонтам осуществлены не были, в то время как выплата денежных средств по предоставленным документам была произведена на другие счета. Общая сумма денежных средств составляет более 700 миллионов рублей.