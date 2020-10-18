На Краснопутиловской улице перевернулся автомобиль

Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября. На Краснопутиловской улице перевернулась иномарка. Марка автомобиля – SsangYoung.

Сообщается, что автомобильная авария произошла около 4 часов дня. Автомобиль обнаружили на обочине дороги в перевернутом состоянии. Информация о происшествии была распространена через социальные сети. Кадры с перевернутым автомобилем, запечатленным на месте аварии, были опубликованы свидетелями происшествия в социальной сети «ВКонтакте», а также в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информации о пострадавших в ДТП, а также о том, что послужило причиной аварии, на данный момент предоставлено не было. В настоящее время осуществляется работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента.