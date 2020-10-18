На Ваське нашли коляску с ребенком

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области разыскивает родителей маленького ребенка, который находился в коляске около дома на Васильевском острове.

Пресс-служба ГУ МВД России сообщает, что в полицию обратилась жительница петербурга, которая сообщила о коляске с ребенком. Петербурженка живет на Васильевском острове в доме №15, где на этаже черной лестницы обнаружила коляску с маленькой девочкой.

На вид ребенку примерно полгода. На данный момент девочка находится в больнице под присмотром врачей.

Правоохранительные органы проводят разбирательство по факту произошедшего. Родители девочки до сих пор не найдены.