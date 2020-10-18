«ВкусВилл» оставил петербуржца без продуктов

«ВкусВилл» не привез продукты, которые житель Санкт-Петербурга оплатил через интернет.Из-за этого инцидента мужчина остался голодным и очень недоволен магазином.

Мужчина рассказал, что продукты должны были привезти в определенный день, но этого не случилось. Однако сообщение о доставке продуктов покупатель получил. Также петербуржец сообщил, что то, что ему не привезли продукты, еще пришлось доказывать в службе поддержки. После данной ситуации мужчина отказывается заказывать продукты в сети магазинов «ВкусВилл».

Тем самым, покупатель так и не смог получить продукты, поесть и вернуть свои деньги.