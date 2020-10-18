На Ваське задержали мужчин с оружием

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу сообщила, что в субботу, 17 октября, в Васильевском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Инцидент произошел рядом с домом №7 на улице Железноводской, где сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин 33 и 37 лет.

После досмотра задержанных полицейскими, у одного из мужчин нашли пакеты с темно-зеленым веществом, с белым порошком, а также весы и самодельный нарезной пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ о незаконном хранении и ношении оружия. Помимо этого составлен административный протокол по факту незаконного оборота наркотиков.