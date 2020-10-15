Автомобиль сбил двух подростков в Колпино

Об инциденте сообщило управление ГИБДД по Петербургу в четверг, 15 октября. Инцидент произошел в три часа дня. Машина сбила двух подростков 15 и 16 лет на пересечении бульвара Свободы и улицы Соборная. Водителем, находившимся в момент происшествия за рулем «Ситроена С4» оказался 45-летний мужчина. Отмечается, что двое подростков переходили проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет. Причины, по которым произошло столкновение, неизвестны.

В результате столкновения с автомобилем пострадавшие были травмированы. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Подростки были госпитализированы в местную больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.