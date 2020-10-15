В институте имени Вредена объяснили, зачем закупают человеческие конечности

После бурного обсуждения в сети новости о закупке человеческих ног и рук институтом имени Вредена, директор НИИ травматологии и ортопедии Рашид Тахилов дал объяснение ситуации. Тахилов рассказал о целях закупки биоматериалов.

По его словам, крупные медицинские и научные центра закупают человеческие части тела, так как они необходимы для обучения будущих хирургов. Он отметил, что обучать студентов по анатомическим атласам и на пластиковых манекенах нерезультативно. Тахилов также сообщил, что обучение на биологическом материале вместо моделей из пластика является обычной практикой во многих странах мира. Закупки институт проводит каждые полтора-два года, при этом процедура строго соответствует федеральному закону №44.