Житель Гатчины избил охранника супермаркета

Сотрудники правоохранительных органов задержали безработного мужчину, который избил охранника супермаркета. Сообщается, что обвиняемый раннее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

48-летний мужчина обратился в отдел полиции 10 октября. Он сообщил, что 9 октября в магазине на Стрельнинском шоссе был избит неизвестным мужчиной. По информации, предоставленной Главным управлением МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был задержан 30-летний безработный мужчина. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют работу по установлению всех обстоятельств инцидента.