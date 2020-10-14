Следствие уверяет, что жена Картрайта спланировала его убийство

Летом в городе Санкт-Петербург нашли расчлененное тело рэпера Картрайта. По заявлению Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербург данное убийство было спланировано заранее.

Юрий Авдеев, адвокат жены Картрайта, которая обвиняется в убийстве своего мужа, рассказал об обыске в своей квартире. Данную информацию подтвердили в Следственном комитете.

Как заявил Авдеев, в СК также увезли и мать вдовы рэпера Елену Кохал, но какой ее статус на данный момент не известно. Как сообщает СК, на момент совершения убийства мать Марины Кохал была в той квартире, где рэпера нашли мертвым.