Двое мужчин подверглись избиению и ограблению на улице Комиссара Смирнова

Инцидент произошёл поздно вечером во вторник, 13 октября. Белая иномарка совершила обгон автомобиля Лада Ларгус. Водитель Лады, возмущенный этим действием, с помощью знаков попросил мужчину, находящегося за рулем иномарки, остановится и выйти из автомобиля. Мужчина, находящийся за рулем иномарки удовлетворил его просьбу. Конфликт привел к драке, в которой пострадали двое.

Водитель Лады был подвергся избиению, как и его брат, который в момент происшествия также находился в машины. Позднее, в полицию поступило заявление от мужчины. Потерпевший заявил, что у него были украдены денежные средства на сумму 127 тысяч рублей.

Водителя Лады вместе с его братом с места происшествия увезли на скорой помощи.