Петербуржский контрабандист пытался отправить за границу табак на сумму 4.8 млн рублей

Личность мужчины была установлена сотрудниками транспортной полиции. Обвиняемый - 39-летний мужчина из города Александров Владимирской области.

Этой весной, сотрудниками таможенного поста «Турухтанный» Балтийской таможни была выявлена контрабанда 175 пачек сигарет на сумму, 4 821 000 рублей.

Обвиняемым была оформлена «фирма-однодневка», от имени которой он заключил договор на на транспортировку теплоизоляционного материала на склад в Александрове. Материал, находившийся внутри рулона, мужчина заменил сигаретами. Он транспортировал табак в Петербург с целью его дальнейшего отправления за рубеж. Покупателя контрабандист нашел через интернет.

На обвиняемого заведено уголовное дело по статье о контрабанде. Мужчина был опрошен полицейскими и отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас открыто уголовное дело по статье о контрабанде. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. После допроса мужчину отпустили под подписку о невыезде.