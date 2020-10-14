В Петербурге осудят грабителя банкоматов

Местного жителя обвинили в хищении денежных средств из банкомата. Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокуратурой Красносельского района. Мужчина уже имеет судимости.

Инцидент произошел в августе 2020 года. По информации, полученной следователями, обвиняемым в преступлении были похищены денежные средства из банкоматов коммерческого банка. Мужчина неоднократно зачислял похищенные деньги на лицевые счета сторонних банковских карт. На сайте прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что общая сумма похищенных денег составляет 20 тысяч рублей.

Сообщается, что уголовное дело по факту хищения денежных средств раннее судимым обвиняемым будет рассмотрено Красносельским районным судом.