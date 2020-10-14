В Саперном пропали 3 подростка

В поселке Саперное Приозерского района Ленинградской области трое подростков в возрасте 13 лет ушли на прогулку во вторник, 13 октября, и не вернулись до настоящего момента..

В данный момент подростков разыскивают следователи. По информации, предоставленной СУ СКР по Ленинградской области, следователи осуществляют проверки мест, в которых могли бы находится дети, а также производят опрос лиц из круга общения пропавших. Помимо этого, были приняты меры, чтобы установить возможные причины и условия произошедшего.

Следственный комитет обратился к жителям с просьбой сообщать любую доступную им информацию о местонахождении подростков по телефону: +7 (812) 492-01-58 – дежурный по следственному управлению СК РФ по области.