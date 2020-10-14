У пожилого петербуржца похитили 900 тысяч

Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга. Пенсионера обманули мошенники, которые в телефонном разговоре представились банковскими сотрудниками. Пожилой мужчина перевел на счет злоумышленников денежные средства в сумме 900 000 рублей.

83-летний Петербуржец обратился к сотрудникам правоохранительных органов в понедельник, 12 октября. По его словам, ему поступил звонок от неизвестной женщины, которая выдала себя за сотрудницу банка. Неизвестная сообщила пенсионеру о попытки снятия денежных средств с его счета. Она предложила мужчине перевести денежные средства на другой счет, чтобы их обезопасить.

Мужчине предоставили три счета, на них он перевел в совокупности 900 тысяч рублей.

В данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.