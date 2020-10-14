В Петергофе произошло серьезное ДТП

Автомобильная авария произошла в ночь с 13 на 14 октября в Петергофе. В результате столкновения 2 автомобилей пострадал мужчина.

Инцидент произошел недалеко от дома №58 на улице Новые Заводы. За рулем отечественного автомобиля находился 23-летний мужчина. Его машина вылетела на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым автомобилем марки Iveco, у которого также был прицеп.

По информации, поступившей от пресс-службы ГИБДД, мужчина, управляющий отечественным автомобилем, в результате аварии получил серьезные травмы, пострадавшему потребовалась госпитализация, он был доставлен в больницу. Сообщается, что его состояние оценивается врачами как тяжелое.

О состоянии второго участника автомобильной аварии, водителя иномарки, пока не было предоставлено никакой информации.