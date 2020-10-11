Пассажир метро упал на рельсы на севере красной ветки

Пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена сообщает, что 11 октября, вечером, в подземке произошло ЧП. Около 17:30 на путях оказался пассажир. Сообщается, что он упал.

Инцидент произошел на севере Кирово-Выборгской линии метрополитена. Было приостановлено движение поездов от станции метро "Площадь Ленина" до "Девткино".

Информации о состоянии пассажира не сообщалось.