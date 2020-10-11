Водитель оставил в лесу каршеринговый автомобиль и записку с просьбой "не ругаться"

В лесу в Ленинградской области обнаружили брошенный автомобиль, принадлежащей каршеринговой службе. К заднему стеклу машины была прикреплена записка, в которой предполагаемая водительница оставила номер телефона и попросила "не ругаться", объяснив, что на машине "застряли" в лесу.

Машина"застряла" в лесу возле поселка Рахья Ленобласти. Обнаружившие брошенный каршеринг предположили, что водитель не смог проехать дальше и решил завершить аренду, где остановился. На фотографиях с места находки, опубликованных в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" видно, что автомобиль не справился с неровностями лесного грунта и вряд ли мог проехать дальше.