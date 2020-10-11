Прорыв трубы в Московском районе продолжают устранять

На улице Космонавтов продолжаются вестись работы по устранению аварии, произошедшей ночью.

Ночью петербуржцы обнаружили, что проспект Космонавтов заволокло паром. Дело в том, что ночью прорвало трубу с кипятком на пересечении с улицей Орджоникидзе. О происшествии сообщили в социальной сети «Вконтакте» в официальной группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там очевидцы утверждают, что кипяток залил улицы по колеса автомобилей.

Известно, что на место происшествия были вызваны аварийные службы, которые пытались ликвидировать пробоину и устранить последствия аварии.

Информации о пострадавших петербуржцах пока нет, а также на данные момент не сообщалось об ущербе, причиненном прорывом трубы в Московском районе.

На данный момент специалистами был отключен участок трубопровода. Вода поступает в жилые дома в штатном режиме. Работы по устранению аварии все веще ведутся.