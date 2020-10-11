Очередное ДТП в Петербурге: осколки автомобилей разлетелись по перекрестку

Воскресенье в Московском районе Санкт-Петербурга запомнилось автомобильной аварией. ДТП произошло на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Типанова. Участниками происшествия стали автомобили марок Renault и Ford.

О случившемся сообщили очевидцы и информацию опубликовали в социальной сети «Вконтакте». Очевидцы даже выдвинули предположение, что один из автомобилей хотел проскочить на красный свет. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Также известно, что все участники живы, однако машины получили видимые повреждения.