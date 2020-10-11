В Петербурге автомобиль столкнулся с трамваем

11 октября, в воскресенье, на Загородном проспекте произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля. Утро для водителя автомобиля не задалось, однако значительных повреждений у машины нет. Соответственно, трамвай тоже практически не пострадал.

О происшествии стало известно из социальной сети «Вконтакте». Там очевидцы ДТП поделились информации о случившемся в официальной группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Благодаря им, стало известно, что машина попала под трамвай на Загородном проспекте, но повреждений у техники не видно.

На данный момент информации о пострадавших в ааварии и прочих деталях ДТП нет.