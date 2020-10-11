Смертельное ДТП с каршерингом: погиб петербургский студент, подвозивший трех девушек

Ночью с субботы на воскресенье произошла смертельная авария с участием студентов. Молодой человек взял автомобиль в каршеринг и решил прокатить трех девушек. Однако на проспекте Непокорённых молодой человек не справился с управлением, и поездка закончилась весьма трагично.

Известно, что водителем был студент петербургского Лесотехнического университета. По системе «каршеринг» он взял в прокат автомобиль Volkswagen Polo и предложил двум девушкам 18-и лет и одной 17-летней девушке прокатиться по городу. Самому студенту было 19 лет.

Во время движения машина задела бордюр и вылетела на газон. Затем автомобиль врезался в дерево. В результате водитель погиб, а две девушки отделались травмами средней степени тяжести. Другая девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.