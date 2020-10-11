В Петербурге подросток напал с ножом на мать

Ночью 10 октября из квартиры на Искровском проспекте Невского района Санкт-Петербурга была госпитализирована в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе женщина со множественными скальпированными ранами головы и шеи.

Когда на место происшествия прибыли медики, на них также было совершено нападение. Около 00.37 врачи сообщили спасателям дежурно-диспетчерской службы «112», что им необходима помощь и защита от родственника потерпевшей.

15-летний девятиклассник был задержан. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по факту нападения. Из квартиры было изъято три мобильных телефона и нож в чехле.