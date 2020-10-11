Петербуржец погиб, перепрыгивая на мотоцикле разведенный мост

В пресс-службе УГИБДД по городу и Ленинградской области сообщили, что в ночь с 10 на 11 октября, около 02:15 часов, рядом с Сампсониевским мостом произошло смертельное ДТП.

Водитель мотоцикла проигнорировал ограждения, запрещающий сигнал светофора и сигналы сотрудника дорожных служб, и вылетел в воду перед разводной частью моста.

Видеокадры с места происшествия указывают на то, что байкер не был осведомлен об устройстве моста и, не сбавляя скорости, хотел попробовать въехать на приподнятую часть.

В результате происшествия водитель мотоцикла Kawasaki от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка, подробности выясняются.