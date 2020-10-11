Улицу Космонавтов в Петербурге затопило кипятком

В ночь с 10 на 11 октября на на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе в Московском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу. Прорыв оперативно локализовали аварийные бригады «Теплосети Санкт-Петербурга». Специалисты отключили участок трубопровода, не лишая горячей воды жителей близлежащих домов.

Очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети ВКонтакте рассказали, что коммунальная авария коснулась и деревьев: «Бедные деревья в кипятке... Скорее всего, погибнут». Также жители отметили, что кипяток тек рекой и уровень воды уже достигал середины колес припаркованных на улице Космонавтов авто. Сообщается, что автомобилистам, чьи машины оказались в зоне вытекания, будет возмещен ущерб.