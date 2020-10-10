Более 15 человек задержаны в Петербурге по подозрению в краже лекарств для онкобольных

В субботу, 10 октября, оперативные сотрудники провели 35 обысков и задержали более 15 человек, которых подозревают в хищении лекарств из онкодиспансеров. Так, по мнению следователей, за пять лет преступники украли медикаменты на сумму в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД Петербурга.

Во время обысков медучреждений, офисов и квартир изъяли печати, документы и штампы, а также нашли крупные суммы и сами лекарства для онкобольных. По версии следствия, дорогостоящие препараты вывозили из больниц и продавали, в том числе и через аптеки.