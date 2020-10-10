В Ленобласти обнаружили скелет человека

В Ленинградской области на Мурманском шоссе во время работ по укладке асфальта, рабочие обнаружили человеческий скелет. Останки найдены во Всеволожском районе.

Находка была найдена 36-летним асфальтоукладчиком на 33 км Мурманского шоссе. На участке проводились работы по замене дорожного полотна. При демонтировании старого покрытия рабочие увидели части скелета.

О пугающем предмете мужчина незамедлительно сообщил в местные правоохранительные органы. На место прибыла следственно-оперативная группа. Данный скелет отправили на судмедэкспертизу в местную клиническую межрайонную больницу в морг.