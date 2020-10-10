Девять петербуржцев безуспешно тушили «Фиат»

В субботу, 10 октября, посреди дня загорелся автомобиль на Таллинском шоссе. Происшествие произошло около 13 часов дня напротив 151 дома. Очевидцы ЧП сообщают, что огонь начался со стороны капота.

Спасатели говорят, что сообщение о возгорании поступило им в районе 12:36. Специалисты сразу отреагировали на вызов. Так, две единицы техники вместе с 9 спасателями выехали на место происшествия. Огонь удалось погасить лишь к 12:54. Однако спасти горящий автомобиль так и не удалось.

Автомобиль марки «Фиат» выгорел полностью. Примечательно, что в происшествии никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС Петербурга.