18-летний петербуржец ограбил мать

В Северной столице розыскиевается юноша 18 лет, который ограбил собственную мать. В Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило сообщение, что в пятницу вечером, 9 октября, во Фрунзенском районе в квартире на Обводном канале произошло ограбление. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ее 18-летний сын угрожал ей пистолетом, похитил у нее мобильный телефон и монитор. Эксперты оценили нанесенный ущерб в 135 тысяч рублей.

Правоохранители уже установили, что злоумышленник взял в аренду иномарку. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.