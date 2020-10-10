В Пушкине в ДТП скончалась женщина

В пятом часу утра в субботу, 10 октября, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. По информации отдела пропаганды Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на пересечении Колпинского шоссе и Промышленной улицы столкнулись автобус и легковая машина.

По предварительной информации, в 04:30 утра автомобиль «Hyundai Creta» выехал на встречную полосу, где врезался в пустой автобус ЛИАЗ, следующий из парка на линию. В результате удара 43-летний водитель иномарки получил крайне тяжелые травмы и был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Его спутница 46 лет скончалась на месте от полученных травм. 54-летний водитель автобуса не пострадал.

По факту аварии проводится проверка.