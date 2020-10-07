Владельцы торговых центров Петербурга подали жалобу на Смольный

Руководители крупных торговых центров Северной столицы подали жалобу на Смольный в УФАС. Причиной жалобы стал отказ городских властей включать дополнительные коды ОКВЭД, которые необходимы торговым комплексам, чтобы получать льготы по налогу на имущество организаций.

Сообщается, что основной код ОКВЭД не охватывает все виды деятельности по коммерческому использованию нежилой недвижимости .

По информации, содержащейся в письме, власти Петербурга не предоставляют возможности получения льготы всем участникам рынка, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Руководители петербуржских торговых центров обратились в УФАС с просьбой проверить соблюдение правил антимонопольного законодательства.