Сотрудницу полиции обвинили в хищении 850 тысяч рублей

По информации, предоставленной пресс-службой следственного комитета Санкт-Петербурга, следственный отдел по Кировскому району 7 октября предъявил обвинение в мошенничестве сотрудницы полиции.

Согласно версии следствия, обвиняемая и соучастники похитили банковские карты федеральных служащих.

В период с марта 2019 по июль этого года сотрудницей полиции регулярно предоставлялись к бухгалтерию документы о работах, которые были выполнены сотрудниками. За работу сотрудников обвиняемая получала деньги, общая сумма похищенных средств составила 850 тысяч рублей.

Соучастники преступления делили средства между собой. Все лица, принявшие участие в деле, являлись сотрудниками районного управления МВД. В данный момент обстоятельства произошедшего выясняются следственным комитетом.