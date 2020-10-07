Возле "Галереи" на Лиговском загорелся человек

7 октября около пяти часов дня посетители торгово-развлекательного комплекса "Галерея" на Лиговском проспекте, дом 30, увидели человека, охваченного пламенем. Это произошло на площадке перед ТРЦ.

На неизвестном мужчине обгорела одежда, он получил ожоги. Очевидцы инцидента сообщили об этом спасателям.

На место ЧП прибыли две машины скорой помощи. Мужчина находился без сознания, когда подъехали медики.

Обстоятельства и причины инцидента на данный момент не известны и их только предстоит установить.