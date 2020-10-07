Неизвестные "заминировали" школу №80 и лицей №488

Во вторник, 6 октября, в Федеральную службу безопасности России поступили сообщение о якобы заложенных в школах Петербурга взрывных устройствах.

Изначально угрозы поступили в отношении лицея №488 на проспекте Просвещения, 32/4, а затем и в отношении школы №80 на улице Мира. При этом идентичные угрозы о взрывчатке в школе №80 поступали и днем ранее, 5 октября. Тогда правоохранители ничего не нашли.

Территория и здания обоих учебных учреждений была осмотрена сотрудниками полиции. Взрывчатка обнаружена не была. Находящихся в школах людей даже не эвакуировали.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по обоим фактам.